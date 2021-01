Vier vrouwen aangerand in omgeving Alkmaar, mogelijk door serieaanrander

Vier vrouwen zijn in de afgelopen week aangerand in de omgeving van Alkmaar. Gisteravond werd het laatste slachtoffer op haar billen geslagen tijdens het hardlopen.

Tussen september en december was in dezelfde regio een serieaanrander actief. Toen werden meer dan twintig vrouwen slachtoffer van de aanrander. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er wekenlang geen meldingen meer binnen. Het is niet duidelijk of het nu weer om dezelfde dader gaat.

De vier vrouwen werden benaderd op verschillende locaties. Zowel in Alkmaar als in het nabijgelegen Heiloo. Het is niet bekend of alle aanrandingen hetzelfde verloop hadden. In het najaar had de dader steeds dezelfde werkwijze. Hij benaderde zijn doelwit van achteren en greep haar dan bij de billen.

De politie is op zoek naar een man in een rode jas op een oude fiets. Getuigen en slachtoffers worden opgeroepen zich te melden.