Schade aan woningen en auto's rond jaarwisseling ruim gehalveerd

Het vuurwerkverbod en andere corona-maatregelen hebben de schade rond Oud en Nieuw fors beperkt. De brand- en schadeverzekeraars ramen de schade aan particuliere woningen en voertuigen op 6 miljoen euro: 4,5 miljoen aan woningschade en 1,5 miljoen aan beschadigde auto's. Bij een 'normaal' Oud en Nieuw bedraagt de schade doorgaans 14 miljoen euro, een daling dus van 60 procent.

"Door de huidige coronasituatie waren er deze jaarwisseling minder incidenten, zoals woningbranden en autobranden", zegt directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars. Vuurwerk speelde een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling, vorig jaar gold dat nog voor de helft van alle branden.

Ondanks het vuurwerkverbod werd er toch volop vuurwerk en carbid afgeschoten. In onder meer Joure en Deventer veroorzaakte dat flinke schade aan panden en ruiten. In Midden- en West-Brabant waren opvallend veel autobranden, net als in Veen en Den Bosch. Autobrand is alleen gedekt bij allrisk en beperkt casco, dus verzekeraars zien niet alle autobrandschade.

Steun voor vuurwerkverbod

De verzekeraars staan achter het vuurwerkverbod. "We ondersteunen alle maatregelen die kunnen leiden tot een veiliger jaarwisseling, dat is in ieders belang, stelt Weurding.

De gemelde schade betreft overigens alleen woningen en auto's, niet de schade aan bedrijfspanden, scholen en kinderdagverblijven. Medische kosten zijn ook niet meegeteld.