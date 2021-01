Wekdienst 7/1: Congres weer bijeen in VS • Stemming over verplichte PCR-test

Goedemorgen! Amerika trilt nog na van de gebeurtenissen van gisteravond bij het Congres in Washington. In Nederland stemt de Kamer over over een wet om reizigers uit het buitenland te verplichten een PCR-test te laten doen als ze naar Nederland reizen.

Vandaag wordt het regenachtig, met in Limburg nog kans op sneeuw. In de middag is het droger maar zijn er ook buien mogelijk. Het wordt 1 tot 4 graden.