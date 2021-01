Hoe het hart van de Amerikaanse democratie even tot stilstand kwam

Een grote menigte zette daarop inderdaad koers naar de grote, witte koepel die boven de Amerikaanse hoofdstad uittorent.

'Stop the steal'

Agenten bij het Congres leken overrompeld door de mensenmassa. Mensen met Trump-vlaggen en rode MAGA-petjes kwamen met weinig moeite door een politiecordon en dwanghekken, traangas en pepperspray was er niet genoeg om hen tegen te houden. Sommige betogers sloegen ruiten in van het gebouw om binnen te komen, "USA!" scanderend, of "stop the steal".

Congresleden moeten voor hun leven hebben gevreesd. Sommigen verscholen zich onder hun Congreszetels terwijl de meute al op de deuren van de zaal hamerde. In deze chaos werd zeker een vrouw neergeschoten, ze overleed later in een ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk wie het fatale schot loste en wie het slachtoffer is.

Ondanks alle chaos konden alle Congresleden en hun medewerkers via onderaardse gangen naar veiligheid worden geleid. Sommigen droegen de gasmaskers die beschikbaar waren gesteld vanwege het traangas. "Dit is jullie schuld", verweet een Democratische Afgevaardigde zijn Republikeinse collega's.

Enige tijd later bereikte de boze menigte het spreekgestoelte waar vicepresident Pence minuten eerder had gezeten. "Waar zijn ze?", hoorde een journalist sommigen vragen. "Trump heeft die verkiezingen gewonnen", riep een man vanaf de plek waar Pence had gezeten.

Elders in het gebouw werden de kantoren van Congresleden aangevallen. Een naambordje van Spreker Pelosi werd losgerukt, een betoger ging met zijn voeten op haar bureau zitten. Iemand liet een briefje achter op haar werkplek: "We zullen niet opgeven".

Trump van Twitter gehaald

Na die eerste ongebreidelde losbandigheid hingen de Trump-aanhangers wat rond in het gebouw en dropen veelal uiteindelijk af. Ondertussen riepen Democratische én Republikeinse politici president Trump op zijn supporters te beteugelen. "Dit is chaos, het grenst aan een opstand", betoogde Joe Biden. "Het moet stoppen."

Toen Trump kort daarna reageerde, weigerde hij onomwonden de bestorming af te keuren. Hij riep de betogers weliswaar op zich vreedzaam terug te trekken, maar herhaalde ook de beschuldigingen over kiesfraude. Twitter, Facebook en YouTube oordeelden dat zijn woordgebruik zo opruiend was, dat ze de video verwijderden. Twitter voegde er later nog een ban van 12 uur aan toe, Facebook schortte Trumps account voor 24 uur op.

Aan het begint van de avond, kort voordat een avondklok van kracht werd, kwam het bericht dat het Congres weer in handen van de autoriteiten was. Ordetroepen, waaronder de politie, Nationale Garde uit drie staten en FBI-agenten, begonnen gestaag ook de omgeving van het gebouw schoon te vegen met traangas en flitsgranaten, al bleven er hier en daar confrontaties met betogers.