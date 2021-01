Bestorming Capitool 'ongekend', 'hier is fundamentele grens overschreden'

Pro-Trump-demonstranten zijn in Washington het Capitool binnengedrongen. In het Amerikaanse parlementsgebouw was een zitting bezig om de verkiezingsuitslag te bekrachtigen. "Dit is ongekend. Voor zover ik weet, is dit nooit eerder gebeurd in de Amerikaanse geschiedenis", zegt correspondent Lucas Waagmeester.

President Trump gaf vanmiddag een speech bij het Witte Huis. Daar had zich een grote menigte verzameld; aanhangers van de president kwamen zelfs uit Alaska en Arizona naar Washington gereisd. "Er zit absoluut veel energie in die menigte. Er is een groep die het als een taak ziet om een soort revolutie te ontketenen."

"Hun is wijsgemaakt dat er grootschalige fraude is geweest. Zij zien het als hun rol om dit recht te zetten en Amerika te redden, door de politie te tarten en zelfs het congresgebouw te bestormen", aldus Waagmeester.