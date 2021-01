Geen school dus alle tijd om bergen kerstbomen te verzamelen

De gemeente is blij met jongens als hij. "Het scheelt ons een hoop werk. Als we al deze bomen los moesten ophalen, zouden we wel een paar dagen bezig zijn", zegt Ans Smits van Reinigingsdienst Waardlanden. "Er zullen weinig afgedankte kerstbomen in de openbare ruimte rondslingeren."

De moeder van Martijn heeft ze inmiddels allemaal geteld: het zijn er 105. Net iets meer dan de verzameling van Naut (11) en Dex (6) uit Raamsdonkveer. Zij kwamen met 91 kerstbomen thuis. "Dit hadden we niet verwacht", schatert hun moeder.

Normaal gesproken kunnen kinderen prijzen winnen met het ophalen van bomen uit de buurt. Door de coronabeperkingen ging dat niet door.

"We hadden ze daarom vijftig cent per boom beloofd", vertelt moeder Karin Dubbelman-van Onzenoort aan Omroep Brabant. "Dat ze dan met zoveel bomen thuis komen, hadden we nou ook weer niet gedacht."