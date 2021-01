Gemeentehuis Beverwijk op slot na dreigementen verwarde man

Het gemeentehuis van Beverwijk is sinds 15.00 vanmiddag dicht, nadat een verwarde man had gedreigd 'iets in het pand' te doen. Agenten in kogelwerende vesten hebben enkele uren het gebouw bewaakt en in die tijd mocht er niemand naar binnen of naar buiten.

Uiteindelijk is besloten alle aanwezige ambtenaren naar huis te sturen en zijn de agenten vertrokken, zegt een woordvoerder van de gemeente tegen NH Nieuws.

De politie laat weten dat er via via een tip was binnengekomen over een verwarde man die 'van alles en nog wat' van plan zou zijn in het gemeentehuis. De woordvoerder wil verder geen details geven. Ook niet over de aard van het dreigement.

'Man van buiten Beverwijk'

De politie zei eerder vanmiddag het zekere voor het onzekere te nemen. "We hopen dat de man zo verward is dat hij niets doet, maar de kans bestaat dat hij wel wat doet."

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om een man van buiten Beverwijk en is het dreigement niet rechtstreeks bij de gemeente binnengekomen.