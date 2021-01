Moeder van ontvoerde Limburgse kinderen in ziekenhuis overleden

Twee Limburgse kinderen die gisteren na jaren opeens opdoken in Oostenrijk hebben geen moeder meer. Zij is overleden in een ziekenhuis in Innsbruck, meldt lokale omroep NO-ZWS. Door haar ziekenhuisopname zijn de kinderen gevonden.

De twee kinderen, een jongen en een meisje, woonden tot 2014 bij hun moeder in Wijnandsrade. Ze waren destijds 7 en 11 jaar oud. Toen de rechtbank de kinderen onder toezicht stelde, dook de vrouw met haar kinderen onder. Hun vader wist sindsdien niet waar ze waren.

Identiteit ontdekt na ziekenhuisopname

Dinsdag kreeg de vader, die nog altijd in Wijnandsrade woont, bericht dat zijn kinderen waren gevonden in Oostenrijk. Hun identiteit kwam aan het licht toen hun moeder in Oostenrijk in het ziekenhuis werd opgenomen.

De Oostenrijkse politie ontdekte dat er iets niet in de haak was toen de kinderen naar hun moeder kwamen, maar hun naam niet wilden geven. Daarop heeft de politie verder onderzoek gedaan, schrijft 1Limburg.

Tussen de spullen van de vrouw vond de politie de verlopen paspoorten van de kinderen. Toen werd duidelijk dat de kinderen gezocht worden.

Het openbaar ministerie (OM) in Maastricht vaardigde in 2016 een internationaal opsporings- en arrestatiebevel uit tegen de vrouw. Ze werd gezocht, omdat ze haar kinderen Mees en Floor, die onder voogdij van Bureau Jeugdzorg Limburg staan, aan het gezag had onttrokken.

Geen contact

De vader van de kinderen vertrekt nog niet naar Oostenrijk. "Met mijn casemanager bij Jeugdzorg Limburg heb ik een en ander besproken. We hebben geconcludeerd dat het, zeker na het overlijden van hun moeder, voor mijn kinderen nu beter is dat ik nog niet naar Oostenrijk ga", zegt hij tegen omroep NO-ZW.

Hij heeft ook nog geen contact met zijn kinderen gehad. Jeugdzorg gaat al wel naar Innsbruck. "Ik heb natuurlijk aangegeven dat ik heel graag wil weten hoe het met ze gaat. Want dat is heel belangrijk nu: mijn kinderen. Stap je voor stapje dingen doen, zo moet deze weg nu bewandeld worden."