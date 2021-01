Ook Diederik Gommers geprikt: 'echt gaaf, het voelt gewoon heel goed'

In heel Nederland zijn ziekenhuizen begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus, na de eerste prik bij de GGD Hart voor Brabant in Veghel. Vanmorgen rond 10.30 uur begon het inenten in het UMC Maastricht en bij het AMC in Amsterdam was de eerste medewerker rond het middaguur aan de beurt.

De vaccins kwamen vanmorgen vanaf het landelijk distributiepunt in Oss aan bij tien traumacentra. Vandaar zijn ze verspreid over priklocaties in het hele land. In de ziekenhuizen krijgen medewerkers uit de directe coronazorg en ambulancepersoneel de komende dagen een prik. Er liggen op dit moment 2835 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 704 op de IC.

Om 13.00 uur was het personeel van het LUMC in Leiden aan de beurt en een uurtje later werd er ook geprikt in het Haaglanden Medisch Centrum Den Haag en het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Rond die tijd werd ook de eerste prik gezet in het Erasmus MC in Rotterdam.