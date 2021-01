Vijf jaar cel voor aanslag met vuurwerkbom op huis op Urk

Een 29-jarige man uit Urk heeft vijf jaar gevangenisstraf gekregen voor een aanslag met een vuurwerkbom in november 2019. Daarbij raakte een huis zo ernstig beschadigd dat de bewoners maandenlang ergens anders moesten wonen.

De ontploffing blies de voordeur uit het kozijn. Ook bezweek een van de muren. De bewoners waren op het moment van de explosie thuis, maar raakten niet gewond. Tijdens een eerdere zitting bleek dat de daders het vuurwerk bij het verkeerde huis naar binnen hadden gegooid. Het eigenlijke doelwit was het huis van een echtpaar dat op sociale media had geklaagd over illegaal vuurwerk.

Volgens de rechter is bewezen dat Harm-Hendrik S. de initiator van de aanslag is. Hij maakte de bom en bedacht het idee om de kentekenplaten van de vluchtauto af te plakken. Het Openbaar Ministerie eiste zes jaar gevangenisstraf.

Medeverdachte

In oktober werd de 24-jarige medeverdachte Bert van H. uit Espel al veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Hij gaf toe dat hij de vuurwerkbom door de brievenbus heeft gegooid. S. zou hem onder druk hebben gezet om dat te doen. Van H. is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak, meldt Omroep Flevoland.

S. stelde op een eerdere zitting dat juist Van H. verantwoordelijk is. Ze zouden samen een broodje zijn gaan eten in Emmeloord. Van H. zou daarna hebben gezegd dat hij een telefoon moest afgeven bij zijn vriendin en de bom door de brievenbus hebben gegooid.