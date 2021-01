Urker vissers mijden Britse wateren om onduidelijkheid over brexit-afspraken

Urker vissers mijden in de eerste week na het brexit-handelsakkoord de Britse wateren. Er is nog onzekerheid over de interpretatie van de afspraken en ze willen onnodige confrontaties voorkomen.

Hoewel er een overgangsperiode is afgesproken waardoor Europese en Britse vissers de komende 5,5 jaar in elkaars water mogen vissen, nemen Urker vissers liever het zekere voor het onzekere. "Je durft er gewoon niet meer te vissen", zegt visser Jan de Boer tegen Omroep Flevoland. "Bang dat je wordt gesommeerd om naar een Britse haven te varen voor pietluttige dingetjes."

Volgens Pim Visser van belangenorganisatie VisNed is er discussie over de interpretatie van een technische aanwijzing. Hij verwacht dat het probleem binnen een paar dagen is opgelost.

Tot nog toe zijn er volgens de Nederlandse Vissersbond geen incidenten gemeld tussen Nederlandse schippers en Britse controleurs.