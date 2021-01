Eerste vaccinatie live te zien bij de NOS

Elkadiri en de anderen krijgen het vaccin toegediend op een priklocatie in Veghel van de GGD Hart voor Brabant. Ook in de regio's Rotterdam en Utrecht begint het vaccineren. In dit artikel is te lezen wanneer welke regio aan de beurt is.

Behalve verpleeghuismedewerkers is het ziekenhuispersoneel in de acute zorg ook aan de beurt. Het gaat daarbij om medewerkers op de intensive care, de spoedeisende hulp en de verpleegafdelingen voor coronapatiënten.

Ook medewerkers in de gehandicaptenzorg en de thuiszorg komen als eerste in aanmerking voor het vaccin.

Hieronder vind je een overzicht van wie wanneer aan de beurt is: