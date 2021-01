Tientallen oppositieleden opgepakt in Hongkong

In Hongkong zijn zo'n vijftig mensen uit de pro-democratiebeweging opgepakt, meldt onder meer de South China Morning Post. Onder hen zou een aantal vooraanstaande leden van de beweging zijn.

Ze zijn naar verluidt opgepakt vanwege hun betrokkenheid bij onofficiële verkiezingen vorig jaar juli, die bedoeld waren om de sterkste kandidaten te selecteren voor de echte parlementsverkiezingen. Die laatste zouden afgelopen september plaatsvinden, maar zijn met een verwijzing naar de risico's van het coronavirus inmiddels uitgesteld.

Vóór de onofficiële verkiezingen hadden pro-Peking-gezinde politici al gewaarschuwd. De verkiezingen zouden ingaan tegen de zogenoemde veiligheidswet die een maand daarvoor van kracht was geworden. Die wet is zeer omstreden en wordt volgens critici door Peking misbruikt om kritieke stemmen de mond te snoeren. Sinds de wet van kracht is, zijn nog nooit zoveel activisten en oppositieleden in één keer opgepakt.

Ook zou er een inval zijn geweest bij het huis van studentenleider Joshua Wong, een van de prominentste gezichten van het protest. Hij zit een celstraf van ruim een jaar uit voor zijn rol bij een protest in 2019.

Het parlement in Hongkong bestaat inmiddels alleen nog maar uit parlementariërs die de lijn van Peking steunen. Oppositieleden zijn uit eruit gezet of zelf uit protest opgestapt.