Philips in gesprek over verkoop huishoudelijke tak

Philips is in gesprek met meerdere partijen over de verkoop van zijn huishoudelijke tak. Dat bevestigt het bedrijf, nadat het een jaar geleden al bekendgemaakt had de divisie te willen afsplitsen. Ook kijkt Philips naar de mogelijkheid om het onderdeel naar de beurs te brengen.

Er is "stevige interesse" van bedrijven en investeringsmaatschappijen uit Europa en China, meldt een woordvoerder.

De divisie is goed voor een jaaromzet van zo'n 2,3 miljard euro per jaar en er werken zo'n 6000 mensen. Onder meer koffieapparaten, stofzuigers en airfryers vallen eronder.

Volgens het FD zijn drie Chinese partijen de grootste kanshebbers. Ze zouden bereid zijn meer dan 3 miljard euro neer te tellen.

Philips-topman Frans van Houten zei begin 2020 dat het gaat om een lucratieve tak, maar dat die minder toekomst heeft dan de medische.