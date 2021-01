Rechters bezoeken volgende week vader van boerderijgezin Ruinerwold

Rechters van de rechtbank Assen gaan volgende week naar het Justitieel Complex Schiphol om daar vader Gerrit Jan van D. van het boerderijgezin in Ruinerwold te zien. Ze willen kijken of de verdachte ondanks de beroerte die hij een aantal jaren geleden kreeg ook berecht kan worden.

In oktober 2019 bleek dat Van D. sinds 2010 in een afgelegen boerderij woonde in de Drentse plaats met zes van zijn kinderen. Van D. wordt onder meer verdacht van vrijheidsberoving van zijn kinderen en mishandeling. Hij zou daarbij hulp hebben gehad van Josef B., een Oostenrijkse klusjesman en huurder van de boerderij.

Beroerte en verlamd

De rechtbank wil proberen om in gesprek te komen met de 68-jarige Van D., meldt RTV Drenthe. De man heeft vier jaar geleden een zware beroerte gehad en is deels verlamd. Het is vrijwel onmogelijk om met hem te communiceren. Onduidelijk is of de man in staat is te begrijpen wat de beschuldigingen tegen hem zijn en waarom hij wordt vervolgd.

Volgens het Wetboek van Strafrecht moet vervolging worden stopgezet als een verdachte niet in staat is de strekking van de strafvervolging te begrijpen.

Onderzoek Pieter Baan Centrum

Van D. werd vorig jaar onderzocht door verschillende deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Uit het rapport wordt niet duidelijk wat de geestelijke vermogens van Van D. zijn.

De advocaat van de man vindt dat de zaak gestopt moet worden. Maar volgens het Openbaar Ministerie maakt het rapport allerminst duidelijk dat de man niet berecht kan worden. De rechters hebben daarom besloten zelf bij de hoofdverdachte op bezoek te gaan.