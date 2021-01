Voorlopig nog geen Poolse supermarkt in Schijndel

Een nieuwe Poolse supermarkt in Schijndel gaat voorlopig niet open. Dat heeft burgemeester Van Rooij van de gemeente Meierijstad besloten na de verschillende aanslagen op Poolse supermarkten in Nederland.

De supermarkt zou over een week de deuren openen in het centrum van Schijndel, maar omwonenden uitten daar hun bezorgdheid over.

De beoogd exploitant van de winkel in Schijndel is ook de eigenaar van Poolse supermarkten die doelwit waren van aanslagen in Aalsmeer, Beverwijk en Tilburg.

De burgemeester heeft begrip voor de zorgen van de buren, schrijft Omroep Brabant. In overleg met de politie heeft hij daarom besloten het pand tot mei te sluiten. Tot die tijd wordt de situatie onderzocht.