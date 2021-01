Geen hoop meer op overlevenden aardverschuiving Noorwegen

Reddingswerkers in Noorwegen hebben de hoop opgegeven dat ze nog overlevenden zullen vinden van de aardverschuiving eind vorige maand in het dorp Ask. Tot nu toe zijn zeven doden geborgen. Drie mensen worden nog vermist.

In het weekeinde hadden de reddingswerkers nog enige hoop dat er in bepaalde omstandigheden nog vermisten in leven waren. Maar met name vanwege de kou, met temperaturen rond de -10 graden, is er volgens de reddingsdiensten geen kans meer dat er nog overlevenden zijn.

Bergingswerk

Een politiewoordvoerder zei op een persconferentie dat de zoektocht niet wordt beëindigd. Die verandert nu van reddingsmissie in een bergingsoperatie.

Vandaag moesten de reddingswerkers zich tijdelijk terugtrekken toen alarm werd geslagen voor een nieuwe, kleine aardverschuiving in het plaatsje. Die heeft geen schade aangericht.