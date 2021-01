10 jaar na Chemie-Pack: schoonmaak bodem nog lang niet klaar

Tien jaar geleden brak er een grote brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk. Een medewerker poogt met een gasbrander een bevroren pomp te ontdooien. De pomp vat vlam en een vuurzee verspreidt zich razendsnel over het terrein, dat vol staat met chemicaliën en andere brandbare producten.

Tot in de Randstad en Midden-Nederland moesten mensen hun ramen en deuren gesloten houden. Bij de brand vielen geen doden of gewonden. Wel meldden in de dagen na de brand 545 mensen zich met gezondheidsklachten (.pdf). Ook lekten honderden verschillende chemicaliën de grond in. Het bodemreinigingsproces loopt al jaren en gaat de goede kant op, maar is nog lang niet klaar.

"Toen ik gebeld werd in de auto, zag ik de rookpluimen al over het Hollands Diep komen", herinnert burgemeester Jac Klijs zich vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal. Klijs is nu burgemeester van Moerdijk, maar in 2011 vervulde hij die rol voor het nabijgelegen Hoeksche Waard. "Ik zei tegen mijn vrouw: dit is foute boel."