Vietnamese journalisten moeten cel in voor kritiek op regering

In Vietnam zijn drie journalisten veroordeeld omdat ze kritiek hadden op de regering. Ze moeten elf tot vijftien jaar de gevangenis in.

De rechtszaak tegen Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy en Le Huu Minh Tuan heeft een dag geduurd. Volgens de rechter hebben ze anti-regeringspropaganda verspreid en hebben ze daardoor de nationale veiligheid in gevaar gebracht.

Pham Chi Dung kreeg de hoogste straf. Hij richtte in 2014 een vereniging van onafhankelijke journalisten op en strijdt al jaren voor persvrijheid. Hij werkte eerst als ambtenaar bij een ministerie, maar vertrok uiteindelijk omdat de regerende Communistische Partij volgens hem niets om het volk gaf. Volgens de Vietnamese autoriteiten zette de vereniging van Dung aan tot omverwerping van het regime.

Wel hervormingen, geen vrije pers

In Vietnam worden langzaam economische en sociale hervormingen doorgevoerd, maar de regering accepteert nog altijd geen persvrijheid.

Later deze maand is het vijfjaarlijkse congres van de Communistische Partij. In aanloop daarnaartoe worden critici hard aangepakt.

Amnesty International heeft hard uitgehaald naar de Vietnamese autoriteiten. "Als de regering zo zeker is van haar leiderschap, moet ze burgerrechten en politieke rechten respecteren en onafhankelijke journalisten toestaan om hun mening te geven in plaats van hun het zwijgen op te leggen met arrestaties en lange gevangenisstraffen", zegt een directeur van de mensenrechtenorganisatie.