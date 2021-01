Staat opnieuw gedaagd vanwege verplichte PCR-test voor reizigers

Actiegroep Viruswaarheid spant samen met een groep gedupeerde Nederlandse reizigers een kort geding aan tegen de Staat. Ze verzetten zich tegen de coronatestplicht voor alle reizigers naar Nederland die sinds 29 december geldt.

"Zo'n entreebewijs voor eigen land is illegaal", zegt advocaat Gerben van de Corput in De Telegraaf. "Je kunt landgenoten niet zomaar toegang tot Nederland ontzeggen door hen aan boord te weigeren. Dat staat ook nergens in de vervoersvoorwaarden."

Volgens de regel moet iedereen die vanuit een hoogrisicogebied naar Nederland reist, een negatieve PCR-test kunnen tonen die niet ouder is dan 72 uur. Omdat voor elk land momenteel minimaal code oranje geldt, is de regel overal van kracht. De regel geldt niet voor automobilisten.

Staat verliest kort geding

Vorige week nog won Jeroen Pols, de advocaat van de actiegroep, een kort geding tegen de Staat. Hij daagde de Staat omdat zijn gezinsleden in Tanzania waren en niet zonder negatieve PCR-test naar Nederland terug konden komen.

De rechtbank stelde Pols in het gelijk. Zijn gezin mocht op 3 januari zonder negatieve test terugvliegen vanuit Tanzania. Ook moest de Staat de proceskosten vergoeden aan Pols. De Staat ging tegen de uitspraak in beroep.

Na het kort geding riep advocaat Van de Corput de minister op de verplichting van het tonen van een negatieve PCR-test voor vluchten naar Nederland te schrappen. Maar het kabinet nam de verplichting per 4 januari op in een ministeriële regeling onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Het kabinet beriep zich daarbij op zijn bevoegdheid om regels op te stellen voor het openbaar vervoer.

Volgens Van de Corput ontbreekt nog altijd de wettelijke grondslag. "Het tonen van een verplichte testuitslag is echter geen vervoersvoorwaarde, maar een eis om Nederland te kunnen inreizen. Deze bepaling biedt evenmin een concrete wettelijke basis. De situatie is dan ook ongewijzigd. Deze verplichting is in strijd met fundamentele grondrechten."

Het kort geding dient vandaag.