Waarom twee zetels in Georgia zo belangrijk zijn

Erick Allen, Democratisch volksvertegenwoordiger in het parlement van Georgia, staat op een druk kruispunt van een buitenwijk van Atlanta met een billboard van kandidaat Raphael Warnock in zijn handen. Automobilisten rijden toeterend, zwaaiend of boe-roepend voorbij.

"De uitkomst van deze verkiezingen is niet alleen van belang voor onze stad of onze staat. Zelfs niet alleen voor de toekomst van de Verenigde Staten; het is van belang voor de hele wereld," zegt Allen. "Na vier jaar rampzalig beleid moet er nu weer een samenhangend regeringsbeleid worden gemaakt. We voelen dat de ogen van de hele wereld op ons gericht zijn."

"Ik denk dat het goed is als de verschillende takken van de macht verdeeld blijven over verschillende partijen in plaats van dat zowel het presidentschap, het Huis van Afgevaardigden en de Senaat in handen komen van één partij", zegt Rusty Paul. Hij voegt eraan toe dat de meeste Amerikanen behoudend links of rechts van het midden zijn.

Toch vreest hij niet dat de VS onder Biden een uiterst linkse koers zal varen. "We zullen vandaag aan de opkomst zien welke kant het op gaat. Democratische kiezers gaan vaker vroegtijdig stemmen, terwijl Republikeinen meestal op de dag van de verkiezingen zelf naar de stembus gaan. Als de opkomst vandaag hoog is, kan dat op een goede uitkomst voor de Republikeinen wijzen. Als het tegenvalt dan zijn de Democraten in het voordeel."