Doodverklaarde Bondgirl Tanya Roberts blijkt toch niet overleden

De Amerikaanse actrice en bondgirl Tanya Roberts (65) is afgelopen weekend ten onrechte dood verklaard. Haar vertegenwoordiger Mike Pingel meldde haar overlijden zondag in een persbericht, maar heeft de verklaring ingetrokken. Haar toestand is nog wel kritiek.

Het misverstand zou zijn ontstaan nadat haar partner, Lance O'Brien, door het ziekenhuis op de hoogte was gebracht van haar naderende overlijden. Tijdens zijn afscheid sloot Roberts haar ogen en kreeg O'Brien de indruk dat ze was overleden, verklaart hij tegenover entertainmentsite TMZ.

Hij verliet vervolgens zonder overleg met het medisch personeel het ziekenhuis en bracht woordvoerder Pingel op de hoogte, die vervolgens een persbericht opstelde en verspreidde. O'Brien beschreef daarin hoe zijn partner "haar mooie ogen" voor de laatste keer sloot.

Telefoontje van het ziekenhuis

De actrice werd bekend als bondgirl Stacey Sutton in de James Bondfilm A View to a Kill uit 1985. Ook is ze bekend door haar rol in That '70s Show.

Ze werd op Kerstavond in het ziekenhuis opgenomen nadat ze plotseling haar bewustzijn had verloren toen ze de hond uitliet. Het is onbekend waar dat door werd veroorzaakt.

O'Brien werd gisteren door het ziekenhuis opgebeld met de mededeling dat zijn partner nog in leven is. Op dat moment werd hij geïnterviewd door het CBS-programma Inside Edition, waarna hij live op televisie in tranen uitbarstte. "Het ziekenhuis vertelt me dat zij nog leeft, o mijn god!"

Het ziekenhuis wil vragen van Amerikaanse media over haar toestand niet beantwoorden, in verband met de bescherming van persoonsgegevens.