Wekdienst 5/1: Debat over vaccinaties • Senaatsverkiezingen in Georgia

Wat heb je gemist?

Een federale rechter in New York heeft een decreet van president Trump vernietigd over het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Volgens dat decreet zou medewerking aan dat ICC strafbaar moeten worden, zoals medewerkers en juristen die meewerken aan een onderzoek naar vermeende Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan.

Vier hoogleraren in de rechten hingen straffen boven het hoofd vanwege het decreet. Maar volgens de rechter is het presidentiële bevel in strijd met de vrijheid van meningsuiting, zoals vastgelegd in de Amerikaanse grondwet.

Ander nieuws uit de nacht

En dan nog even dit

Een bekend gezicht gisteren bij de installatie van nieuwe gemeenteraadsleden in Vught: dat van showbizzexpert en theaterproducent Albert Verlinde. Hij was lijstduwer voor de VVD bij de verkiezingen in november, en kreeg genoeg voorkeursstemmen voor een raadszetel.

De installatie van de raadsleden gebeurde vanwege het coronavirus digitaal, vanuit huis: