Albert Verlinde begint aan politieke carrière in Vught

Bij de installatie van 23 nieuwe raadsleden in de gemeente Vught kwam vanavond een bekend gezicht voorbij: dat van Albert Verlinde. De showbizzexpert was lijstduwer voor de VVD bij de verkiezingen in november, maar hij kreeg genoeg voorkeursstemmen voor een raadszetel.

In Vught werden gemeenteraadsverkiezingen gehouden vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren. Een deel van die gemeente valt sinds dit jaar onder Vught. Verlinde woont in Cromvoirt, dat al bij Vught hoorde.

Verlinde kreeg 460 voorkeursstemmen, goed voor de derde plek op de lijst van de lokale VVD. "Ik dacht: als zo veel mensen een voorkeurstem op je uitbrengen, dan moet je daar gehoor aan geven", zegt hij tegen Omroep Brabant.

Geen verdere ambities

De theaterproducent, die tot december directeur was van Stage Entertainment, ziet voor zichzelf een rol als bruggenbouwer. "Ik wil bereiken dat mensen elkaars mening waarderen. Dat je elkaar nooit persoonlijk aanspreekt op beslissingen die worden genomen. Dat is als ik heel eerlijk ben de afgelopen jaren in Vught niet altijd goed gegaan."

Verlinde zegt geen verdere politieke ambities te hebben. "Maar hier heb ik zin in. En ik hoop dat ze na afloop zeggen: die Albert, daar hebben we echt wat aan gehad in de raad."

Vanwege de coronamaatregelen ging de benoeming van Verlinde via Zoom. Alleen de burgemeester en de griffier waren in het raadhuis, alle nieuwe raadsleden zaten thuis.