Heel Engeland tot zeker half februari in lockdown

"In het grootste deel van het land gelden al zeer strenge maatregelen. Het is duidelijk dat we samen nog meer moeten doen om de nieuwe variant onder controle te krijgen", aldus Johnson, verwijzend naar de gemuteerde versie van het coronavirus die bijna een maand geleden opdook in Groot-Brittannië. Wat bekendstaat als de Britse variant van het virus is volgens Johnson 50 tot 70 procent besmettelijker.

Alle scholen en universiteiten in Engeland gaan tot half februari dicht. Alleen kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen nog op school terecht. Ook niet-essentiële winkels moeten sluiten. Mensen met contactberoepen, waaronder kappers, mogen voorlopig hun werk niet doen. Bij restaurants kan alleen nog worden afgehaald.

'Einde crisis in zicht'

De maatregelen gaan zo snel mogelijk in. Als het Britse vaccinatieprogramma volgens plan verloopt, is het volgens Johnson mogelijk om halverwege februari de teugels te laten vieren.

"Elke prik in onze armen valt uit in het nadeel van covid en in het voordeel van het Britse volk", zei de premier. Hij voegde eraan toe dat het einde van de crisis in zicht is.