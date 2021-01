Omstreden bestuurder bouw en IT-bedrijven treedt terug na affaire met 'cyberdeskundige'

Gerard Sanderink treedt terug als topbestuurder van ingenieurs- en adviesbureaus Oranjewoud en Antea Group, bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric. Oranjewoud en Centric melden dat Sanderink de stap zelf heeft gezet vanwege de onrust die rond zijn persoon is ontstaan.

Sanderink was de afgelopen jaren vaak in het nieuws vanwege zijn relatie met Rian van Rijbroek. Zij noemde zichzelf cyberdeskundige, maar bij haar beweringen worden grote vraagtekens geplaatst.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met zijn ex-geliefde Brigitte van Egten. Daarin werd hij keer op keer door de rechter in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel IT-projecten verzorgt voor de overheid.

Eind vorig jaar zou Sanderink in het hoofdkantoor van Strukton een politie-inspecteur en een deurwaarder hebben uitgescholden en te hebben geweigerd zijn gevorderde telefoon af te staan, totdat die van afstand gewist was.

De miljonair Sanderink (72) is vrijwel enig eigenaar van Oranjewoud. Onder dit bedrijf vallen Antea en Strukton. Door zijn terugtreden wil hij de rust bij die bedrijven laten terugkeren.