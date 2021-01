Goedkeuring tweede vaccin in EU uitgesteld, mogelijk over twee dagen

De Europese goedkeuring van het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna is uitgesteld. Het was de bedoeling dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) vandaag goedkeuring zou verlenen, maar dat wordt waarschijnlijk twee dagen later.

"We hadden anders gehoopt", zei voorzitter Ton de Boer van het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op een persconferentie. "Maar zoiets kan gebeuren. Het geeft aan dat het een zorgvuldig proces is."

Nederland wil het Moderna-vaccin gaan gebruiken voor onder anderen bewoners van verpleeghuizen en thuiswonenden ouder dan 75 jaar. Ook huisartsen zullen ermee worden gevaccineerd.

Eind deze maand

Zodra de goedkeuring er is, kan het vaccin binnen afzienbare tijd kan worden ingezet in de lidstaten van de Europese Unie. Minister De Jonge zei vandaag dat hij de eerste levering uiterlijk eind deze maand verwacht. Kort daarna zouden de eerste prikken kunnen worden gezet.

De Europese Unie heeft in totaal 160 miljoen doses van het Moderna-vaccin besteld, waarvan er dit jaar 6,2 miljoen naar Nederland zouden moeten gaan. Er zijn twee prikken per persoon nodig, dus in totaal kunnen ruim drie miljoen Nederlanders ermee worden ingeënt. Tussen de twee prikken zit een maand.