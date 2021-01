Schrijfster Yvonne Brill van kinderboekenserie 'Bianca' overleden

Kinderboekenschrijfster Yvonne Brill is op 78-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Brill werd bekend door de Bianca-boeken, die ze schreef over het 8-jarige paardenmeisje Bianca.

Brill kampte met de longziekte copd en zware astma en was op haar hoede voor het coronavirus. "Ze kwam daardoor niet veel buitenshuis, terwijl ze normaliter graag mensen om zich heen had. Ze had een groot netwerk opgebouwd", zegt uitgever André van Liere tegen RTV Drenthe.

Haar overlijden kwam als een schok voor Van Liere. Brill had afgelopen jaar een zware darmoperatie en er wachtte volgens hem nog een hersteloperatie vanwege complicaties. "Ik heb haar onlangs nog gesproken. Ze was enorm optimistisch."

Veel fans

Van Liere omschrijft Yvonne Brill als iemand die goed wist wat ze wilde. De schrijfster uit Aalden had volgens de uitgever veel doorzettingsvermogen en een ondernemend karakter. "Dat bracht haar een prachtige carrière."

Yvonne Brill schreef meer dan 150 boeken, waarvan 65 over paardenmeisje Bianca. De avonturen van Bianca en haar vriendinnengroep begonnen in 1978 en eindigden vorig jaar met het laatste deel. De kinderboekenserie heeft volgens Van Liere nog altijd veel fans. Brill werd ook bekend door de serie Rob en Rieneke voor dyslectische kinderen.