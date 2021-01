ABP gaat de pensioenen niet korten

Ambtenarenpensioenfonds ABP hoeft de pensioenen volgend jaar niet te korten. Daarmee zijn voorlopig de pensioenen van miljoenen Nederlanders veilig.

De dekkingsgraad van ABP was eind december 92 procent en hierdoor hoeft het fonds, met de hakken over de sloot, niet te korten. De dekkingsgraad is vooralsnog een schatting. Eind januari wordt de definitieve dekkingsgraad bekend.

De pensioenfondsen zitten al jaren in zwaar weer. De lage rente en de coronacrisis hebben het voor veel fondsen moeilijk gemaakt de financiën op peil te houden. Minister Koolmees van Sociale Zaken maakt daarom een uitzondering, kondigde hij al aan: de dekkingsgraad moest op 31 december 2020 90 procent zijn, in plaats van 100 procent. Daar voldoet ABP dus aan. De verwachting is dat meer grote pensioenfondsen dit jaar niet hoeven korten.