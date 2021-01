VK zet eerste prikken met AstraZeneca/Oxford-vaccin

Het Verenigd Koninkrijk is vanmorgen begonnen met inenten met het vaccin van de Universiteit van Oxford en farmaceut AstraZeneca. In een ziekenhuis in Oxford kreeg een 82-jarige man als eerste het vaccin toegediend.

De gepensioneerde Brian Pinker liet weten ontzettend blij te zijn dat hij het vaccin heeft gekregen. Pinker, die zelf uit Oxford komt en leidt aan een nieraandoening, zei trots te zijn dat het vaccin in die plaats is gemaakt.

De Britse gezondheidsdienst sprak van een "wereldprimeur voor de gezondheidsdienst NHS" en een "mijlpaal" in de inspanningen om het coronavirus terug te dringen.

Eerste land

Het VK is het eerste land ter wereld dat het vaccin van AstraZeneca/Oxford in gebruik neemt. Vorige week werd het goedgekeurd. In december begon het land al met inenten met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Die prik werd in eerste instantie aan personeel en bewoners van verpleeghuizen gegeven.

In tegenstelling tot het vaccin van Pfizer, hoeft het vaccin van AstraZeneca/Oxford niet bij zeer koude temperaturen bewaard te worden.

Het vaccin wordt de komende paar dagen in een klein aantal ziekenhuizen uitgedeeld, zodat de autoriteiten eventuele gevolgen goed kunnen monitoren. Later in de week wordt het op grotere schaal gebruikt.

De afgelopen zes dagen werden in het VK dagelijks meer dan 50.000 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Premier Johnson heeft gedreigd met strengere maatregelen door heel Engeland.