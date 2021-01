VN-topman Urquhart, vader van de blauwhelmen, overleden

De Britse VN-diplomaat Brian Urquhart is op 101-jarige leeftijd overleden. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de internationale organisatie: hij was in 1945 de tweede persoon die in dienst trad van de net opgerichte Verenigde Naties, en de drijvende kracht achter de blauwhelmen, de VN-vredesmacht.

Urquhart had in de Tweede Wereldoorlog in het Britse leger gediend. Als inlichtingenofficier had hij zijn meerderen tevergeefs gewaarschuwd dat Operatie Market Garden te ambitieus was; de geallieerden slaagden er inderdaad niet in om in een stoutmoedige operatie over de Rijn bij Arnhem te trekken.

Vanwege zijn militaire ervaring was hij in 1956 betrokken bij de oprichting van een VN-vredesmacht die precaire vrede na de Suezcrisis moest handhaven. De 6000 VN-militairen moesten de strijdende partijen Egypte en Israël uit elkaar houden.