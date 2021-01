Wekdienst 4/1: Vaccinatie-callcenter geopend • Uitspraak over Assange

Goedemorgen, vanaf vandaag kunnen verpleeghuismedewerkers bij de GGD een vaccinatie-afspraak inplannen. En WikiLeaks-oprichter Assange hoort van een Britse rechter of hij wordt uitgeleverd aan de VS.

Het is bewolkt met vooral in de ochtend perioden met lichte regen. In Zuid-Limburg kan vanochtend ook wat natte sneeuw vallen. De temperatuur stijgt naar een waterkoude 2 of 3 graden.