Opnieuw drie lichamen gevonden in zoektocht na aardverschuiving Noorwegen

De Noorse reddingsdiensten hebben vandaag opnieuw drie lichamen gevonden na de aardverschuiving van woensdag, ten noorden van Oslo. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde slachtoffers van het natuurgeweld op zeven. Een lichaam werd vanochtend vroeg aangetroffen, de twee andere lichamen in de loop van de middag.

Onder de zeven slachtoffers zijn een vrouw van 54 en twee mannen van 31 en 40. Van de andere doden is de identiteit nog niet bekend. Vermoedelijk liggen er nog mensen onder het puin: drie mensen worden vermist.

Zoekteams zoeken al vijf dagen met onder meer honden, helikopters en drones met warmtecamera's. De zoektocht verloopt moeizaam door de winterse omstandigheden en weinig uren daglicht. Een brandweercommandant zegt bij de Noorse omroep NRK dat er desondanks gezocht blijft worden, ook in de avond en nacht. De Noren sluiten niet uit dat er nog vermisten in leven zijn. Ook wordt nog gezocht naar huisdieren.

Koning kan juiste woorden moeilijk vinden

De Noorse koning Harold, koningin Sonja en kroonprins Haakon brachten vandaag een bezoek aan het rampgebied. "Ik vind het moeilijk om iets te zeggen, want dit is zo vreselijk. Het is heel moeilijk om dit onder woorden te brengen", zei de koning. Koningin Sonja prees het werk van de hulpdiensten. "We hebben een goed beeld gekregen van hun werk. Het zijn hele indrukwekkende, getalenteerde mensen. Het maakt enorme indruk."

Woensdag werd een deel van het dorp Ask weggevaagd toen de kleigrond eronder in beweging kwam. Verschillende gebouwen zijn verwoest en in het dorp is een diepe krater ontstaan. Zo'n duizend mensen zijn vanwege de natuurramp geëvacueerd. De lokale overheid rekent erop dat 1500 mensen uit het gebied moeten vertrekken, vanwege het risico op meer aardverschuivingen.