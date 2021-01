Trump zet bestuurder Georgia onder druk: vind gewoon 11.780 stemmen

"Een ongekend brutaal telefoontje van president Trump met de hoogste verkiezingschef in Georgia", noemen Amerikaanse media het. Een telefoongesprek van een uur, waarin Trump zware druk uitoefent op zijn gesprekspartner om de verkiezingswinst van de Democraat Joe Biden in Georgia ongedaan te maken. The Washington Post heeft de hand weten te leggen op een audio-opname van het gesprek en delen ervan online gezet.

Trump zegt tegen Brad Raffensperger, de eerstverantwoordelijke bestuurder voor het verloop van de verkiezingen in de Amerikaanse staat en ook een Republikein, dat hij hem alsnog tot winnaar moet uitroepen. "Ik wil gewoon 11.780 stemmen vinden, want we hebben de staat gewonnen," zei Trump in het telefoongesprek, gisteren. Trump verloor de staat in november aan Biden met een verschil van 11.779 stemmen.

"Op zich is het niet verrassend, deze intimiderende toon", zegt correspondent Marieke de Vries. "Het is hoe Trump ook als zakenman bekendstond, maar het is wel voor het eerst dat we hem ook zo horen."

Geagiteerd en geërgerd

"De inwoners van Georgia zijn boos, de mensen in het land zijn boos en er is niets mis met te zeggen dat je je hebt misrekend", zegt Trump tegen Raffensperger. Iets later vraagt hij : "Ik denk dat jullie de uitslag moeten herzien met behulp van mensen die antwoorden willen vinden, niet met mensen die geen antwoorden willen vinden."

Met het aandringen op het "vinden" van stemmen en het aanstellen van onderzoekers "die met antwoorden willen komen" begeeft Trump zich op strafbaar terrein, zeggen experts.

In het gesprek is vooral Trump aan het woord en hij klinkt geagiteerd en geërgerd, soms ook vertwijfeld. "Denken jullie dat ze in Fulton County verkiezingspapieren hebben vernietigd? Dat gerucht gaat, en dat ze daar machines hebben weggehaald. Weten jullie daar iets van, want dat is illegaal."

Als de advocaat van de kiescommissie in Georgia dat ontkent, vraagt hij: "Maar hebben ze ook niet de binnenkant van die machines vervangen door andere onderdelen?"

Krampachtige pogingen

Hij blijft krampachtig bezig de waarheid naar zijn hand te zetten, zegt De Vries: "Na meer dan 60 verloren rechtszaken over de verkiezingsuitslag, twee verloren zaken voor het Hooggerechtshof, en minister Barr van Justitie, nota bene een vertrouweling van hem, die zegt dat er geen fraude heeft plaatsgevonden, houdt Trump dus nog steeds vol dat hij heeft gewonnen."

De komende week - zo'n twee weken voordat Trumps presidentschap ten einde loopt - is belangrijk voor de Amerikaanse democratie, zegt De Vries. Dinsdag zijn in Georgia de beslissende verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat en woensdag moet het Congres de verkiezingsuitslag bekrachtigen. Verschillende Republikeinen hebben al gezegd tegen te gaan stemmen en daarmee trouw te blijven aan Donald Trump.