16.000 euro opgehaald voor herstel van schade carbid-ontploffing Joure

Het onderzoek naar de ontploffing loopt nog. De politie overlegt met justitie om te bepalen waar de verdachten precies van worden verdacht. "Het blijft een ernstige zaak. Onderzoek moet bepalen wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk voor is."

Om geld op te halen voor het herstel is gisteravond een crowdfundingsactie gestart onder de noemer "carbid akkefietje". Wie er precies achter de doneeractie zit, is niet duidelijk.

In de motivatie voor de geldinzamelactie staat: "Na een vervelende inschattingsfout willen we de jongens die zichzelf hebben gemeld en staan voor de schade een hart onder de riem steken! Elk weekend wordt er door het hele land van alles vernield en niemand is thuis. Deze jongens wel."

De politie benadrukt vandaag dat voor hen nog geen uitgemaakte zaak is dat geen sprake was van een moedwillige actie.

De actie leverde in twee uur zo'n 8000 euro op. Inmiddels staat de teller op zo'n 16.000 euro uit ruim 700 donaties. "Super dat jullie je hebben gemeld, ben zelf ook jong geweest", en "Trots op de mannen die staan voor hun daden", melden enkele donoren.