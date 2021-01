Wekdienst 3/1: Kabinet praat opnieuw over toeslagenaffaire • Finale WK darts

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het kabinet praat op het Catshuis opnieuw over de toeslagenaffaire. Ook het coronabeleid staat op de agenda. Gisteren kondigde minister Hugo de Jonge aan dat personeel in de acute zorg, zoals op de ic's en spoedeisende hulp, ook als eerste gevaccineerd wordt.

In Alexandra Palace staat de finale van het WK darts op het programma. Voormalig rugbyer Gerwyn Price uit Wales speelt de eindstrijd tegen Gary Anderson. Als Price wint, is hij de nieuwe nummer één op de wereldranglijst.

In Hulst vindt de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van het jaar plaats. De wedstrijd van de mannen, waarin ook Mathieu van der Poel start, is live te volgen op NPO1 vanaf 15.05 uur. De vrouwen starten eerder, om 13.40 uur. Beide wedstrijden zijn live te volgen op NOS.nl en in de app.

Wat heb je gemist?

In Coevorden heeft de ME vannacht ingegrepen bij een protest tegen de coronamaatregelen. Daarbij zijn enkele mensen opgepakt. Buurtbewoners in de Drentse plaats waren massaal de straat op gegaan. Ook was er een vreugdevuur en werd er zwaar vuurwerk afgestoken. Rond 01.30 uur maakte de ME een einde aan de bijeenkomst. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is al een paar dagen onrustig in de wijk Poppenhare.

Er waren verschillende ontploffingen, onder meer nadat een omstander iets op het vuur gooit. Daarnaast is het ingrijpen van de ME in deze video te zien: