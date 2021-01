Woningen ontruimd in Rotterdam na brand door vuurwerkbom

In Rotterdam is in een pand van de gemeente een vuurwerkbom ontploft. Volgens de politie is de bom door het raam gegooid waarna er brand uitbrak. De brandweer had het vuur snel onder controle en niemand raakte gewond. Wel moest een aantal bovenliggende woningen worden ontruimd.

De politie noemt het gedrag van de daders op Twitter "bizar en onacceptabel". De forensische opsporing en recherche zijn een onderzoek gestart. Er zijn geen verdachten aangehouden.