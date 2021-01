Twee Franse militairen gedood in Mali

In Mali zijn twee Franse militairen omgekomen toen het pantservoertuig waarin ze reden werd geraakt door een bom. Een derde militair raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Het is het tweede incident in minder dan een week tijd.

Sinds in 2013 operatie Barkhane begon, zijn tientallen Franse soldaten om het leven gekomen in de Sahel. Ze vechten in de "driegrenzenzone" tussen Mali, Burkina Faso en Niger tegen terreurgroep Islamitische Staat in de Grote Sahara.

Maandag kwamen in Mali nog drie Franse militairen op dezelfde manier om het leven. Die aanslag is opgeëist door Al-Qaida.