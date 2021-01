Wekdienst 2/1: Illegaal feest in Frankrijk laat zich niet stoppen • NK Shorttrack in Thialf

Ga je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In België vindt overleg plaats over de heropening van scholen en kinderopvang. Het is al duidelijk dat de scholen aanstaande maandag opengaan - in tegenstelling tot scholen in Nederland - maar de Belgen overwegen om de krokusvakantie (in februari) te verlengen met een week.

De halve finales van het WK darts wordt gehouden, maar zonder Nederlanders. Michael van Gerwen ging vrijdagavond in Alexandra Palace hard onderuit tegen Dave Chisnall. De Engelsman neemt het vanavond op tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson uit Schotland. De andere halve eindstrijd gaat tussen Gerwyn Price uit Wales en Engelsman Stephen Bunting.

In Heerenveen is het NK Shorttrack. In Thialf verdedigen Suzanne Schulting en Sven Roes hun nationale titels. De winnaars krijgen een startbewijs voor het EK Shorttrack, later deze maand in Polen.

Wat heb je gemist?

Een grote illegale raveparty in Frankrijk die op Oudjaarsdag begon, is nog altijd niet beëindigd. Op de rave in het gehucht Lieuron, in Bretagne, zijn zo'n 2500 aanwezigen.

Minister van Binnenlandse Zaken Darmanin heeft de afgelopen avond in Parijs spoedoverleg gevoerd over beëindiging van het evenement waarop de coronaregels worden geschonden. Na afloop zei hij dat de politie de toegangswegen naar de feestlocatie heeft afgesloten, zodat nieuwe feestgangers zich niet aan kunnen sluiten. Ook zijn meer dan 200 mensen die het feest probeerden te verlaten op de bon geslingerd.