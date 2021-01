Amerikaans Congres veegt voor het eerst veto van Trump van tafel

Voor het eerst sinds het aantreden van president Trump, vier jaar geleden, is een veto van hem door het Amerikaanse Congres van tafel geveegd. De defensiebegroting werd begin deze week al door het Huis van Afgevaardigden opnieuw aangenomen, in weerwil van het presidentiële veto. Nu heeft ook de Senaat het veto overruled met de benodigde tweederdemeerderheid (81-13). Dat gebeurde op een zeldzame parlementsvergadering op Nieuwjaarsdag.

Vlak voor Kerst blokkeerde Trump de defensiebegroting van zo'n 740 miljard dollar, nadat die door het Congres was aangenomen. Zo wil de president niet dat de door hem afgekondigde terugtrekking van militairen uit landen als Afghanistan en Duitsland wordt ingeperkt. Ook is hij tegen het voornemen om legerbases die zijn vernoemd naar leiders van de zuidelijke staten in de Amerikaanse burgeroorlog te hernoemen. Trump noemde de begroting "een cadeau voor China en Rusland". Het was voor het eerst dat een Amerikaanse president een defensiebegroting blokkeerde.

Maar het beoogde budget voor defensie kon in het Congres rekenen op brede steun van zowel Democraten als Republikeinen. In de defensiebegroting zit onder meer een loonsverhoging van drie procent voor Amerikaanse militairen. Bovendien kunnen veel militaire programma's alleen doorgaan als de begroting is goedgekeurd.

Republikeinen

In de Senaat hebben de Republikeinen de meerderheid in handen. De leider van die partij in de Senaat, Mitch McConnell, zei voorafgaand aan de stemming dat de begroting al 59 jaar op rij is goedgekeurd. "En op welke manier dan ook, we zullen ervoor zorgen dat de begroting wordt aangenomen. Dit begrotingsvoorstel zorgt voor onze moedige mannen en vrouwen die vrijwillig het uniform dragen."

Ook de Democraten waren uiterst kritisch over de actie van de president. Een hoge Democraat in de Senaatscommissie voor Defensiezaken noemde het veto "een afscheidscadeau" voor de Russische president Poetin en "een brok steenkool voor onze troepen".