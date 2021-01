'25 burgers gedood in Congo, autoriteiten wijzen naar radicaal-islamitische ADF'

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zeker 25 burgers gedood. Volgens de autoriteiten is de radicale islamitische beweging Geallieerde Democratische Strijdmacht (ADF) verantwoordelijk, meldt Al Jazeera.

De slachtoffers werden "op Oudjaarsavond op hun velden verrast", zegt de bestuurder van Beni in de provincie Noord-Kivu. Nadat het leger de lichamen had gevonden, ging het achter ADF-strijders aan. Of dat iets heeft opgeleverd, is niet bekend.

ADF komt uit buurland Uganda en is sinds de jaren 90 actief in Oost-Congo. De groep heeft de verantwoordelijkheid niet opgeëist, zoals ook in het verleden nooit gebeurd is. Volgens de VN heeft ADF in 2019 en 2020 meer dan duizend burgers gedood.