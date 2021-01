Amerikaanse beurs haalt Chinese telecombedrijven van lijst

De New York Stock Exchange is begonnen met het verwijderen van drie Chinese telecombedrijven van de beurs, omdat die volgens de Amerikanen te nauw zijn verbonden aan het Chinese leger.

Het gaat om China Mobile Communications, China Telecommunications Corp en China Unicom.

Decreet van Trump

Het besluit volgt op een decreet dat vorige maand werd ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee werd Amerikaanse investeerders verboden nog geld te stoppen in Chinese bedrijven die volgens Washington worden gecontroleerd of eigendom zijn van het leger in China.

Met dat geld wordt volgens de regering-Trump indirect de militaire ontwikkeling van China ondersteund.

In een reactie veroordeelde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Trumps besluit. Volgens het land poogt de VS "kwaadwillig" te interveniëren in legale samenwerkingen tussen civiele en militaire bedrijven. China dreigt met een eigen zwarte lijst van Amerikaanse bedrijven te komen.

Handelsoorlog

Onder Trump begon de VS aan aan een bijna twee jaar durende handelsoorlog met China. Dat leidde tot wederzijdse tariefsverhogingen op tal van goederen en diensten ter waarde van honderden miljarden dollars.

Bijna een jaar geleden ondertekende Trump met de Chinese vice-premier Liu He in het Witte Huis een eerste handelsakkoord, maar de relatie tussen de twee grootste economieën ter wereld blijft gespannen.