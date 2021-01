Ramen in hotel Joure gesprongen door knal: 'Echt heel gevaarlijk'

"Wij zaten bij kennissen Oud en Nieuw te vieren en toen werden we gebeld door onze eigen gasten. Die zeiden dat er een aanslag was gepleegd op ons hotel. We waren er binnen 2 minuten. Het was inderdaad echt een aanslag." De gasten hebben geluk gehad. "Ze stonden achter een raam dat gesprongen is. Het is echt heel gevaarlijk geweest."

Aanhanger met carbidkanon

Er zijn beveiligingsbeelden van het incident. Daarop is volgens de hoteleigenaar te zien dat er een auto komt aanrijden met een aanhanger, met daarop een carbidkanon. "Die hebben ze midden op de straat opgesteld en daar hebben ze carbid ingedaan, toen hebben ze hem laten klappen." Volgens de hoteleigenaar is het groepje van ongeveer acht man er daarna vandoor gegaan.

Er is nog niemand aangehouden.

De hoteleigenaar denkt dat er tussen de 10.000 en 20.000 euro schade is aan het hotel.