Vuurwerkbom ontploft in flatwoning Alphen, meerdere huizen ontruimd

Bij een ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn is bewoner zwaargewond geraakt, meldt de brandweer.

Bij onderzoek in het appartement heeft de politie explosief materiaal gevonden. "De EOD komt ter plaatse om dit onschadelijk te maken", aldus de brandweer.

De eerste twee verdiepingen van de flat zijn ontruimd. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. Volgens de brandweer is er veel schade op de eerste verdieping van het pand, al lijkt het gebouw zelf stabiel.

De omgeving is afgezet, meldt Omroep West. Volgens de veiligheidsregio is het erg druk met omstanders bij de flat. "Kom niet hierheen, er is niets te zien en je brengt je eigen gezondheid in gevaar. Ook nu is het nog steeds coronatijd. Bij de opvanglocatie zijn we daar ook alert op."