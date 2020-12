Een positieve afsluiting van 2020? Dit is een overzicht van het goede nieuws dit jaar

Ook was er positieve verandering te zien op het gebied van diversiteit. "Er was veel aandacht voor diversiteit en inclusie op de werkvloer. Door de wereldwijde Black Lives Matter-protesten is institutioneel racisme ook in Nederland een belangrijker onderwerp en staat anti-racisme bij veel organisaties steviger op de agenda", zegt Jojanneke van der Toorn, hoogleraar en onderzoeksleider van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor.

"Er valt nog een wereld te winnen, maar het begin is er. Hopelijk kunnen organisaties dit momentum in 2021 vasthouden en hun goede intenties omzetten in acties."

Ook krijgen organisaties steeds meer aandacht voor minder zichtbare vormen van diversiteit, zoals seksuele oriëntatie en genderindentiteit, zegt Van der Toorn.

Hamsteren in gebarentaal

Ook was 2020 - zoals eigenlijk ieder jaar - een jaar van gebroken records en eerste keren. Costa Rica werd het eerste Centraal-Amerikaanse land waar lhbti'ers mogen trouwen, Kamala Harris werd gekozen tot eerste zwarte vrouwelijke vice-president van de VS, de organisatie achter de Oscars besloot diversiteitseisen voor films in te voeren vanaf 2024, er zat een recordaantal vrouwelijke hoofdrolspelers in nieuwe games en Nederlandse Gebarentaal werd officieel erkend als taal.

Dat laatste gebeurde in een jaar waarin gebarentolk Irma Sluis de gebarentolkopleiding een stuk populairder maakte, en het gebaar voor hamsteren viral ging: