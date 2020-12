Dode man in huis Oud Ade waarschijnlijk slachtoffer van misdrijf

De man die gisteren dood werd gevonden in zijn huis in Oud Ade (Zuid-Holland), is waarschijnlijk het slachtoffer geworden van een misdrijf. De politie gaat daarvan uit.

Een vriendin van de familie van het 66-jarige slachtoffer zegt tegen Omroep West dat gisterochtend rond 06.00 uur vier mannen het huis binnendrongen. Wat er daarna precies gebeurd is, weet ze niet. De vrouw van het slachtoffer zou in paniek het huis uit zijn gevlucht en naar een politiebureau zijn gegaan. De politie kan dit verhaal niet bevestigen.

Er is gisteren uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning. Ook vandaag stonden er nog zwarte schermen bij het huis en waren er rechercheurs bezig. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben om contact op te nemen.

Het slachtoffer zou een bekende verschijning zijn geweest in de Marokkaanse gemeenschap in het nabijgelegen Leiden. Omroep West schrijft dat het een vastgoedondernemer was, die een tijdje een supermarkt had in de stad.