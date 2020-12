Weginspecteur gewond bij aanrijding op A2 bij Zaltbommel

Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is op de A2 bij Zaltbommel lichtgewond geraakt. Zijn voertuig werd aangereden door een vrachtwagenchauffeur die een rood kruis negeerde.

De weginspecteur beveiligde rond 18.45 uur een pechgeval. Op de afgesloten rijstrook was daarom ook een berger aanwezig. Volgens Rijkswaterstaat zagen de berger en de inspecteur de vrachtwagen op zich afkomen en moesten ze over de vangrail springen om zichzelf in veiligheid te brengen. Daarbij raakte hij lichtgewond.

De auto van Rijkswaterstaat raakte zwaar beschadigd. Dat geldt ook voor de vangrail: Rijkswaterstaat zegt tot zeker 03.00 uur bezig te zijn met de afhandeling van het ongeluk.