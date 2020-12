Historische Drentse beelden gerestaureerd en ingekleurd: ruim 1800 uur werk

De beelden van Drenthe komen uit de collectie het Drents Archief. "Het is een zogeheten Haghe-film. Dat was vroeger een concurrent van Polygoon", zegt een woordvoerder van het Drents Archief. "De filmploeg van Haghe trok het hele land door om het verenigingsleven, provincies, steden en dorpen, fabrieken en industrie in beeld te brengen. In 1924 of 1927 deed de filmploeg Drenthe aan."

De restaurateur vindt de beelden uit de Drentse dorpen het bijzonderst. "Die beelden van de straten zijn mooi om te zien. En ook vind ik het interessant om te zien met welke machines ze toen hout bewerkten."

Het Drents Archief is enthousiast over de inspanningen van de filmbewerker. "In principe zijn we voor authentieke bronnen, maar het is mooi dat de beelden worden hergebruikt. Hoe meer mensen oude beelden van Drenthe kunnen zien, hoe beter. Met kleur komt het wat dichterbij."