Waar dreigt het mis te gaan met Oud & Nieuw? Politie speurt online

Illegale feesten

Dit jaar is er meer dan ooit ingezet op opsporing aan de voorkant, door op zoek te gaan naar aankondigingen van illegale feesten of handel in illegaal vuurwerk. "Daarmee hebben we al best veel succes gehad", zegt Frank Smilda, chef van de Regionale Eenheid Noord-Nederland van de Nationale politie. "Vorige week nog hadden we een grote vangst van 1200 kilo illegaal vuurwerk in Hoogeveen. Dat kan dan niet meer worden afgestoken en dat gaat natuurlijk enorm helpen."

Met de informatie van de digitale teams kunnen wijkagenten heel gericht op pad worden gestuurd. "We kijken heel goed naar wat er speelt in de samenleving en proberen daar gericht onze mensen op in te zetten", legt Smilda uit.