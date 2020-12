20 jaar na Nieuwjaarsbrand Volendam: 'Ik weet niet meer hoe ik buitenkwam'

Het is bijna 20 jaar geleden dat er in café De Hemel in Volendam een vernietigende brand uitbrak. Bij die brand in de Nieuwjaarsnacht kwamen veertien jongeren om het leven. Honderden cafébezoekers raakten gewond.

Een van hen was Melanie Klene. Vijftien jaar was ze toen, veel weet ze niet meer van die rampavond. "Het zijn eigenlijk vooral flarden." Vanwege het grote aantal slachtoffers, werden sommigen zelfs naar ziekenhuizen in Duitsland en België gebracht. Zo ook Klene. Ze kwam in het Vlaamse Leuven terecht. Op bijna de helft van haar lichaam had ze ernstige brandwonden. "Ik weet dat we een heel leuke, gezellige avond hadden en dat het rond middernacht heel druk werd", zegt ze in het NOS Radio 1 Journaal.